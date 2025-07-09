В Екатеринбурге больше суток тушили склад на улице Монтажников

Владельцы склада заявляли, что пожар мог возникнуть из-за поджога. В здании на ул. Монтажников сдавались в аренду боксы для хранения как личных вещей и мебели — например, на время ремонта, так и различных товаров и оборудования. По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара достигала 3500 кв. м, частично обрушилась кровля. На тушении работали более 70 специалистов и 30 единиц техники.