В Самаре экс-главе МЧС Олегу Бойко грозит до 15 лет за взятки на 73 млн рублей

Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко обвиняется в получении крупных взяток.
По версии следствия, на протяжении трёх лет — с 2020 по 2023 год — он брал деньги за покровительство в вопросах пожарной безопасности. Общая сумма незаконных выплат превысила 73 миллиона рублей.
На прямой вопрос журналиста sovainfo.ru о своей виновности Бойко ответил сдержанно, но с эмоцией:
— Справедливую оценку даст суд. Человек всегда проходит через испытания.
Ему предъявлено обвинение по статье о получении взятки. Если вину докажут, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Как рассказала представитель прокуратуры Анастасия Когано, Бойко якобы заключил корыстный договор с директором одной коммерческой фирмы.
По её данным, он получал ежемесячно не менее миллиона рублей и дополнительно — до 15% от стоимости заключённых контрактов.
Ряд других бывших чиновников также привлечены к делу. Они тоже подозреваются в получении взяток в сфере пожарной безопасности, но на меньшие суммы. При этом между ними не выявили общего сговора — кто-то действовал самостоятельно.
Судебный процесс по громкому делу о коррупции с участием бывших самарских чиновников и многомиллионными взятками вновь отложен.
На этот раз причиной переноса стало то, что экс-руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко не получил вовремя уведомление о дате заседания.
Судья Ленинского районного суда Анна Грицык сообщила, что следующее слушание назначено на 15 июля в 14:00.
Сам Бойко пояснил, что информация о предстоящем заседании дошла до него лишь ночью 8 июля — примерно за несколько часов до того, как должно было начаться судебное разбирательство.
По его словам, он получил уведомление в 01:00, из-за чего не успел согласовать свою позицию со своим защитником. Об этом рассказал «Интерфакс».
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