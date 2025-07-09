Суд рассмотрит иск об изъятии акций «Южуралзолота» 10 июля

Предварительное заседание по делу состоялось накануне, 8 июля, в Советском районном суде Челябинска. Константин Струков на нём не присутствовал. Адвокаты ответчиков ходатайствовали о закрытии процесса от СМИ, ссылаясь на защиту персональных данных и то, что общественный резонанс может повлиять на торговлю акциями компаний на бирже. Суд удовлетворил это прошение.