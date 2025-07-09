Суд рассмотрит иск об изъятии акций «Южуралзолота» 10 июля

Судебное заседание по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» и УК ЮГК, принадлежащих Константину Струкову, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний, пройдёт 10 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.
Предварительное заседание по делу состоялось накануне, 8 июля, в Советском районном суде Челябинска. Константин Струков на нём не присутствовал. Адвокаты ответчиков ходатайствовали о закрытии процесса от СМИ, ссылаясь на защиту персональных данных и то, что общественный резонанс может повлиять на торговлю акциями компаний на бирже. Суд удовлетворил это прошение.
Напомним, о требовании Генпрокуратуры изъять в доход государства доли Струкова в «Южуралзолоте» и УК ЮГК, а также доли связанных с ним лиц в нескольких компаниях стало известно 3 июля. В качестве ответчиков, помимо Константина Струкова, выступили его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, Екатерина Абрамова, Андрей Верзилин, Сергей Евтеев, Наталия Зарубина и Наталья Субботина. Третьими лицами по делу числятся ПАО «Южуралзолото», Управляющая компания ЮГК, компании «Бизнес-Актив», «Уралвент» и «Хоум».