Первого замглавы мэра Красноярска доставили на допрос как свидетеля

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили РИА Новости, что не задерживали Мацака, уточнив, что нет абсолютно никакой информации по задержанию. В управлении ФСБ по краю также ответили, что не причастны к описываемым событиям. В краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что не владеют информацией.