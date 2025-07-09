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Первого замглавы мэра Красноярска доставили на допрос как свидетеля

КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Первый заместитель мэра Красноярска Александр Мацак проходит свидетелем по одному из уголовных дел, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«По имеющейся информации, он (Александр Мацак — ред.) стал свидетелем по возбужденному уголовному делу и доставлен для допроса», — сказал собеседник, не уточнив по какому именно уголовному делу, при этом отметив, что оно связано с одним из подразделений городской администрации.

Ранее Telegram-канал KrasMash сообщил о задержании первого заместителя главы Красноярска Александра Мацака. По информации канала, его подозревают в махинациях, связанных с ремонтом дорог. Правоохранительные органы не подтвердили РИА Новости сообщения о задержании Мацака.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили РИА Новости, что не задерживали Мацака, уточнив, что нет абсолютно никакой информации по задержанию. В управлении ФСБ по краю также ответили, что не причастны к описываемым событиям. В краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что не владеют информацией.