Первого замглавы мэра Красноярска доставили на допрос как свидетеля

«По имеющейся информации, он (Александр Мацак — ред.) стал свидетелем по возбужденному уголовному делу и доставлен для допроса», — сказал собеседник, не уточнив по какому именно уголовному делу, при этом отметив, что оно связано с одним из подразделений городской администрации.
Ранее Telegram-канал KrasMash сообщил о задержании первого заместителя главы Красноярска Александра Мацака. По информации канала, его подозревают в махинациях, связанных с ремонтом дорог. Правоохранительные органы не подтвердили РИА Новости сообщения о задержании Мацака.
В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили РИА Новости, что не задерживали Мацака, уточнив, что нет абсолютно никакой информации по задержанию. В управлении ФСБ по краю также ответили, что не причастны к описываемым событиям. В краевом главке МВД сообщили РИА Новости, что не владеют информацией.