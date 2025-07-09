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Мощное наводнение сносит дома вместе с людьми в Нью-Мексико. Видео

В американском штате Нью-Мексико мощное наводнение. Стихия рушит жилые дома, объявлено чрезвычайное положение, сообщил CBS News.

В США в штате Нью-Мексико произошло наводнение.

В американском штате Нью-Мексико мощное наводнение. Стихия рушит жилые дома, объявлено чрезвычайное положение, сообщил CBS News.

«Внезапное наводнение в Нью-Мексико унесло целый дом, потребовались спасательные работы», — сообщил американский телеканал. Многие пропали без вести, однако точное число неизвестно, сказал представитель деревни Руидозо Керри Глэдден.

Как сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на местные службы, в результате природной катастрофы погибли мужчина и двое детей, еще несколько человек получили травмы. Власти штата объявили чрезвычайное положение и предупредили жителей о продолжающемся росте уровня воды.

Причиной наводнения называют проливные дожди, которые вызвали резкое повышение уровня реки. Сотрудники экстренных служб продолжают поисковые работы в зоне бедствия.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Техас пришло мощное наводнение, погибли больше 20 человек. Видео.

В социальных сетях публикуются видеозаписи, на которых видно, как поток воды сносит дома. Очевидцы сообщают о разрушениях инфраструктуры и перебоях с электроснабжением в отдельных населенных пунктах.

Ранее аналогичная чрезвычайная ситуация была объявлена в соседнем штате Техас, сообщил 360.ru. Там число погибших в результате наводнений превысило 100 человек. Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о крупном стихийном бедствии для округа Керр, чтобы обеспечить оперативное поступление ресурсов для ликвидации последствий катастрофы.

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