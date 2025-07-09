Футбольный арбитр Головко задержан по подозрению в «договорняке»

Игра завершилась со счетом 1:1. В ходе этого поединка рефери Головко дважды принял спорные решения, отказавшись указывать на пенальти в сторону «Торпедо». Оба инцидента уже анализировала экспертная комиссия при президенте Российского футбольного союза. Она заключила, что один пенальти был не назначен обоснованно. Однако второй 11-метровый судья не засчитал ошибочно, посчитали эксперты.