Футбольный арбитр Головко задержан по подозрению в «договорняке»

Правоохранительные органы во вторник, 8 июля 2025 года, задержали футбольного судью Богдана Головко, пишет «РБК» со ссылкой на информированные источники. По их сведениям, следствие подозревает арбитра в умышленном противоправном влиянии на исход матча между «Торпедо» и «Камазом» путем не назначения 11-метрового удара в ворота московской команды.
Игра прошла 24 мая 2025 года. Это была заключительная игра 34-го тура Первой лиги. Матч имел принципиальное значение для определения клубов, получающих право выступать в Российской премьер-лиге. При ничейном результате или победе «Торпедо» выходило бы в РПЛ напрямую, минуя переходные игры.
Игра завершилась со счетом 1:1. В ходе этого поединка рефери Головко дважды принял спорные решения, отказавшись указывать на пенальти в сторону «Торпедо». Оба инцидента уже анализировала экспертная комиссия при президенте Российского футбольного союза. Она заключила, что один пенальти был не назначен обоснованно. Однако второй 11-метровый судья не засчитал ошибочно, посчитали эксперты.
Теперь, как указывают источники «РБК», данным эпизодом заинтересовались правоохранительные органы. Они полагают, что арбитр допустил не случайную ошибку, а сознательно не назначил пенальти, понимая обязанность сделать это по регламенту.
По статье Уголовного кодекса о противоправном влиянии на результат официального спортивного соревнования судье может грозить до семи лет заключения.
Один из осведомленных собеседников издания отметил, что данная ситуация способна инициировать пересмотр итогов чемпионата.
Головко 33 года. Он преимущественно обслуживает матчи Первой лиги и дивизионов более низкого уровня российского футбола. В завершившемся сезоне он работал на 13 играх Первой лиги. В этих встречах он продемонстрировал 36 желтых карточек и назначил три пенальти. В апреле Головко также отсудил две встречи в РПЛ.
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