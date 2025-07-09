Жертв авиакатастрофы A310 9 июля вспоминают в Иркутске

Трагедия с самолётом А310 стало одной из самых трагичных страниц истории не только Приангарья, но и всей страны.
Утром 9 июля 2006 года самолёт выполнял рейс из Москвы в Иркутск. Посадка прошла, как обычно, шасси воздушного судна благополучно коснулись земли. Однако вскоре вместо плавной остановки самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, снёс бетонный забор и врезался в гаражи со скоростью 180 километров в час. После этого у самолёта разрушилась носовая часть и он загорелся. Из 204 пассажиров, которые были на борту, погибли 125. В их числе дочь писателя Валентина Распутина Мария и тогдашний начальник регионального УФСБ Сергей Коряков.
С пожаром на борту боролись более 2 часов, огонь уничтожил авиалайнер практически полностью. Большинство выживших получили ожоги и отравление угарным газом. Если бы не самоотверженные действия экипажа, последствия могли быть более ужасными.