Жертв авиакатастрофы A310 9 июля вспоминают в Иркутске

Утром 9 июля 2006 года самолёт выполнял рейс из Москвы в Иркутск. Посадка прошла, как обычно, шасси воздушного судна благополучно коснулись земли. Однако вскоре вместо плавной остановки самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, снёс бетонный забор и врезался в гаражи со скоростью 180 километров в час. После этого у самолёта разрушилась носовая часть и он загорелся. Из 204 пассажиров, которые были на борту, погибли 125. В их числе дочь писателя Валентина Распутина Мария и тогдашний начальник регионального УФСБ Сергей Коряков.