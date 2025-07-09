Самарчанку обвиняют в фиктивной регистрации 97 мигрантов и их трудоустройстве

Уголовное дело в отношении 63-летней жительницы Самары, обвиняемой во фиктивной регистрации иностранных граждан, направлено в Советский районный суд.
Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Самарской области.
По данным следствия, с августа 2024 года по май 2025 года женщина оформила на свою жилплощадь в порядке временной регистрации 97 иностранцев.
При этом фактически они там не проживали. Кроме того, она заключила с ними пять поддельных трудовых договоров, создавая видимость официального трудоустройства.
Теперь дело перешло в стадию судебного разбирательства. Женщине грозит административная или даже уголовная ответственность за предоставление заведомо ложных сведений и нарушение миграционного законодательства.
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