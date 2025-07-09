В Индии на месте человеческого жертвоприношения нашли мужчину без головы

В индийском штате Мадхья-Прадеш были найдены останки мужчины в возрасте 32 лет. Об этом сообщило издание The Times of India.
Тело Ахилеша Кушвахи было обнаружено в округе Тикамгарх. Голова была найдена отдельно от тела, которое лежало неподалёку. Рядом с телом были найдены лимоны, спички, индийские сигареты биди и курительная трубка чиллум.
На месте происшествия работали специалисты по криминалистике и кинологи с собаками. Следователи не исключают, что произошло человеческое жертвоприношение. По словам родственников, Ахилеш ушёл из дома в субботу около трёх часов дня, чтобы купить молоко. Его останки были найдены утром следующего дня недалеко от дома.
Ранее сообщалось, что в Индии спасли мужчину, который на протяжении трех лет не выходил из квартиры и спал на стуле.