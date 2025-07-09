В Индии на месте человеческого жертвоприношения нашли мужчину без головы

На месте происшествия работали специалисты по криминалистике и кинологи с собаками. Следователи не исключают, что произошло человеческое жертвоприношение. По словам родственников, Ахилеш ушёл из дома в субботу около трёх часов дня, чтобы купить молоко. Его останки были найдены утром следующего дня недалеко от дома.