Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников ВСУ в Тульской области

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Тульской области. Об этом в среду, 9 июля, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.
— Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА, — предупредил губернатор в публикации.
О взрывах в области сообщали и местные жители. Громкие звуки были слышны в разных частях города, включая центр. Жители Алексина также рассказали о хлопках.
Кроме того, 8 июля из-за атаки украинской армии на пляж «Городской» в Курске погибли три человека, шестеро получили ранения. Среди пострадавших есть мужчина с проникающим ранением в грудную клетку, а также женщины и ребенок с ожогами.