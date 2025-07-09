Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 15 беспилотников ВСУ в Тульской области

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Тульской области. Об этом в среду, 9 июля, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Тульской области. Об этом в среду, 9 июля, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

— Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА, — предупредил губернатор в публикации.

О взрывах в области сообщали и местные жители. Громкие звуки были слышны в разных частях города, включая центр. Жители Алексина также рассказали о хлопках.

Кроме того, 8 июля из-за атаки украинской армии на пляж «Городской» в Курске погибли три человека, шестеро получили ранения. Среди пострадавших есть мужчина с проникающим ранением в грудную клетку, а также женщины и ребенок с ожогами.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше