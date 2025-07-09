Миляев: в Тульской области сбили 15 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили в Тульской области 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.
«По предварительной информации, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано. Пострадавших нет. В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА», — написал глава региона.
Чиновник уточнил, что украинские атаки отражались в период с 21:00 до 06:00 мск (8−9 июля).
Также ночью о ликвидации беспилотников сообщил глава Москвы Сергей Собянин. По его словам, средства ПВО перехватили два БПЛА ВСУ, двигавшихся в сторону столицы.
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