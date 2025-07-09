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Силы ПВО за ночь сбили 86 вражеских дронов над регионами страны

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь уничтожили 86 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь уничтожили 86 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Так, 23 дрона ликвидировали над территорией Курской области, еще 16 беспилотников сбили над Брянской областью. Кроме того, атаке подверглась и Тульская область — там зафиксировали 15 БПЛА.

— 12 — над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Орловской области, 4 — над территорией Московского региона, 2 — над территорией Смоленской области, 1 — над территорией Воронежской области и 1 — над территорией Рязанской области, — добавили в пресс-службе.

За прошлые сутки средства противовоздушной обороны уничтожили 202 украинских беспилотника. Помимо этого, бойцы ВС РФ ликвидировали до 80 военнослужащих ВСУ и 8 автомобилей.

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