Число пострадавших при атаке ВСУ на городской пляж в Курске увеличилось: подробнее

Напомним, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске в минувший вторник, 7 июля, погибли три человека. Врио губернатора уточнил, что все погибшие — мужчины, а один из них был сотрудником Росгвардии.