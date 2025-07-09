Число пострадавших при атаке ВСУ на городской пляж в Курске увеличилось: подробнее

Число пострадавших при ударе украинской армии по городскому пляжу в Курске увеличилось до семи. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
«Всего пострадало 7 человек, среди них — мальчик 5-ти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени», — написал врио главы региона в Telegram-канале.
Хинштейн уточнил, что пять человек, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. «Врачи делают всё, чтобы их спасти», — отметил он.
Напомним, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске в минувший вторник, 7 июля, погибли три человека. Врио губернатора уточнил, что все погибшие — мужчины, а один из них был сотрудником Росгвардии.
Той же ночью Хинштейн сообщил об атаке беспилотника украинской армии на жилой дом в селе Карыж. В результате под завалами оказался 70-летний местный житель оказался. Он получил осколочные ранения лица и повреждение глаза.