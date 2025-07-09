В Красноярске задержали руководителя транспортного предприятия

Оперативники установили, что с мая по июнь 2022 года руководитель службы эксплуатации автомобильных дорог использовал в личных целях ресурсы организации, тем самым злоупотребив полномочиями. Он неоднократно снимал с маршрута спецтехнику, чтобы проводить работы на территории загородного поселка в Березовском районе и на даче у знакомого. Оплата работ при этом не производилась.