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В Красноярске задержали руководителя транспортного предприятия

Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Красноярске полицейские выявили факт превышения должностных полномочий одним из руководителей специализированного автотранспортного предприятия. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Оперативники установили, что с мая по июнь 2022 года руководитель службы эксплуатации автомобильных дорог использовал в личных целях ресурсы организации, тем самым злоупотребив полномочиями. Он неоднократно снимал с маршрута спецтехнику, чтобы проводить работы на территории загородного поселка в Березовском районе и на даче у знакомого. Оплата работ при этом не производилась.

Сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого 1981 года рождения краевое МВД возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Наказание — до 4 лет лишения свободы.

По этому делу на допрос в качестве свидетеля вызвали Александра Мацака.