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В Тульской области ПВО ночью уничтожила 15 беспилотников ВСУ

В ночь на 9 июля на территории Тульской области были уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Источник: Life.ru

«Тульская область вновь подверглась атаке вражеских беспилотников», — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России работали в период с 21:00 по московскому времени 8 июля до 06:00 9 июля. По предварительной информации, в результате работы ПВО и падения обломков БПЛА повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано. Пострадавших также нет.

Миляев обратился к жителям, предупредив, что в регионе всё ещё сохраняется опасность атаки БПЛА. Он призвал граждан быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно обращаться в экстренные службы.

Напомним, минувшей ночью ВСУ атаковали Курскую область. В результате ударов вражеских беспилотников по пляжу в Курске погибли три человека, ещё семь пострадали. Украинские боевики также нанесли удары по больнице в Рыльске, там ранения получили два человека.

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