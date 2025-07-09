Украинский футболист Лунин ответил по-русски на просьбу говорить на родном языке

«Голкипер мадридского “Реала” Андрей Лунин разозлил украинских болельщиков тем, что не смог по-украински сказать “полуфинал”», — отметил Sport.24. В преддверии полуфинального матча клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен» пресс-служба мадридского клуба предложила игрокам произнести слово «полуфинал» на родном языке. Лунин, уроженец Украины, произнес это слово по-русски, а не по-украински, как ожидала часть болельщиков. В субтитрах же слово было переведено как «півфінал» — на украинский язык.