Голкипер мадридского «Реала» Лунин разозлил украинских болельщиков русским языком.
Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин вызвал негативную реакцию среди украинских болельщиков из-за русского языка. Хейт начался после видео, распространенного клубом.
«Голкипер мадридского “Реала” Андрей Лунин разозлил украинских болельщиков тем, что не смог по-украински сказать “полуфинал”», — отметил Sport.24. В преддверии полуфинального матча клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен» пресс-служба мадридского клуба предложила игрокам произнести слово «полуфинал» на родном языке. Лунин, уроженец Украины, произнес это слово по-русски, а не по-украински, как ожидала часть болельщиков. В субтитрах же слово было переведено как «півфінал» — на украинский язык.
Некоторые подписчики также задавались вопросом о причинах такого выбора языка и критиковали футболиста за недостаточное владение украинским или неуважение к национальной идентичности. «Лунтик, “полуфинал” играется в пределах болот, а “півфінал” — во всем другом цивилизованном мире», — заявил один из пользователей в комментариях под публикацией «Реала».