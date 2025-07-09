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Один неосторожный шаг привел к трагедии: сибиряк погиб страшной смертью на Байкальской тропе

Мужчина погиб, сорвавшись со скалы на Байкальской тропе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

8 июля в районе населенного пункта Большие Коты 50-летний мужчина сорвался со скалы Скрипер во время путешествия по Большой Байкальской тропе. Спасателям пришлось применить альпинистское снаряжение, чтобы добраться до тела — на это ушло около семи часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.

— Спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда спустились к погибшему, затем тело было транспортировано катером на базу, где его передали сотрудникам ритуальной службы при участии полиции, — дополнили в пресс-службе ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд».

Спасатели напоминают: на маршруте важно выбирать обувь с нескользящей подошвой, учитывать высоту и крутизну склонов, соблюдать правила безопасности и внимательно следить за детьми. Даже оборудованные туристические тропы могут представлять угрозу для жизни.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что медведь вышел к туристам на Байкальской тропе.