Казахстанский спортсмен задержан в Саудовской Аравии

«Задержан правоохранительными органами. Сейчас он находится в Медине. Пока обвинение не предъявлено. Выясняем подробности», — сообщили в министерстве иностранных дел РК в среду.
Как рассказал отец Сергея Веселова, его сын вылетел на отдых из Астаны в Стамбул 19 июня. В течение недели с того дня Сергей оставался на связи с родными, но потом пропал. Начавший поиски отец выяснил, что сын находится в Медине. Зачем он туда отправился, родные не знают:
«На данный момент мы выяснили, что он живой. Находится под следствием. Только нам не говорят, в каком участке и по какой статье его обвиняют. Консул говорит, нужно время. Сын, по словам консула, находится в Саудовской Аравии, в Медине», — рассказал отец пропавшего.
19-летний Сергей Веселов — многократный чемпион ВКО, призер чемпионата мира и чемпион Азии по пауэрлифтингу.