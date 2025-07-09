Казахстанский спортсмен задержан в Саудовской Аравии

Как рассказал отец Сергея Веселова, его сын вылетел на отдых из Астаны в Стамбул 19 июня. В течение недели с того дня Сергей оставался на связи с родными, но потом пропал. Начавший поиски отец выяснил, что сын находится в Медине. Зачем он туда отправился, родные не знают: