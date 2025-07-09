Оружие и боеприпасы конфисковали у экс-чиновника в Новосибирской области

«Суд обязал должника и его жену выплатить банку около 25 миллионов рублей долга и 64 тысячи судебных издержек. Однако мужчина пытался скрыть свои доходы, он менял места работы и не предпринимал попыток погасить задолженность с 2022 года по 2025», — добавили в пресс-службе.