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Оружие и боеприпасы конфисковали у экс-чиновника в Новосибирской области

В Новосибирской области в ходе обыска у экс-чиновника, злостно уклонявшегося от погашения кредиторской задолженности, изъяли два ружья и более 600 патронов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Источник: ГУФССП по Новосибирской области

«Суд обязал должника и его жену выплатить банку около 25 миллионов рублей долга и 64 тысячи судебных издержек. Однако мужчина пытался скрыть свои доходы, он менял места работы и не предпринимал попыток погасить задолженность с 2022 года по 2025», — добавили в пресс-службе.

В соответствии с решением судебных приставов у него конфисковали два ружья, а также 353 патрона 12 калибра и 292 патрона 5,6 калибра.

Изъятое оружие и боеприпасы включили в материалы уголовного дела. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.