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Тульскую область атаковали беспилотники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки Тульской области. В ночь с 8 на 9 июля 2025 года системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 15 беспилотников, атаковавших регион, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

ВСУ атаковали Тульскую область.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки Тульской области. В ночь с 8 на 9 июля 2025 года системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили 15 беспилотников, атаковавших регион, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«С 21:00 8 июля до 06:00 9 июля было уничтожено 15 БПЛА ВСУ», — заявил глава региона в своем telegram-канале. Как сообщил Миляев, случаев повреждения объектов инфраструктуры и зданий не зафиксировано, пострадавших также нет.

Он призвал жителей сохранять бдительность, так как угроза новых атак сохраняется. В случае обнаружения подозрительных предметов или возможных беспилотных аппаратов, порекомендовал незамедлительно обращаться в экстренные службы.

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