Пожарные спасли девять человек из задымлённой многоэтажки в Бухаре

На место происшествия оперативно прибыли четыре пожарно-спасательных расчёта — уже через четыре минуты, в 16:51. Пожарные действовали быстро: возгорание было полностью ликвидировано к 17:03.
Как показало предварительное расследование, в подвале горели мусорные отходы на площади около 20 квадратных метров.
Однако основной угрозой для жильцов стало не само пламя, а густой дым, который моментально распространился по подъезду и лестничным клеткам. Это создало смертельно опасные условия: при задымлении человек может потерять ориентацию, задохнуться или потерять сознание, особенно если он не успел покинуть здание в первые минуты после начала пожара.
При пожарах большинство погибших умирает не от ожогов, а от удушья продуктами горения. Дым содержит токсичные газы, снижает видимость и мешает эвакуации. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.
Именно поэтому спасатели экстренно эвакуировали девять человек из квартир на первых трёх этажах. Всем эвакуированным была оказана первая медицинская помощь. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Причины пожара и материальный ущерб в настоящее время выясняются.