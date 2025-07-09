Пожарные спасли девять человек из задымлённой многоэтажки в Бухаре

Однако основной угрозой для жильцов стало не само пламя, а густой дым, который моментально распространился по подъезду и лестничным клеткам. Это создало смертельно опасные условия: при задымлении человек может потерять ориентацию, задохнуться или потерять сознание, особенно если он не успел покинуть здание в первые минуты после начала пожара.