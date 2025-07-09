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Пожарные спасли девять человек из задымлённой многоэтажки в Бухаре

Vaib.uz (Узбекистан. 8 июля). В Бухаре вчера днём произошёл пожар, который мог закончиться трагедией. 8 июля в 16:47 в МЧС поступило сообщение о возгорании в подвале одного из многоквартирных домов, расположенного в махалле «А. Гиждувони» города Бухары.

На место происшествия оперативно прибыли четыре пожарно-спасательных расчёта — уже через четыре минуты, в 16:51. Пожарные действовали быстро: возгорание было полностью ликвидировано к 17:03.

Как показало предварительное расследование, в подвале горели мусорные отходы на площади около 20 квадратных метров.

Однако основной угрозой для жильцов стало не само пламя, а густой дым, который моментально распространился по подъезду и лестничным клеткам. Это создало смертельно опасные условия: при задымлении человек может потерять ориентацию, задохнуться или потерять сознание, особенно если он не успел покинуть здание в первые минуты после начала пожара.

При пожарах большинство погибших умирает не от ожогов, а от удушья продуктами горения. Дым содержит токсичные газы, снижает видимость и мешает эвакуации. Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

Именно поэтому спасатели экстренно эвакуировали девять человек из квартир на первых трёх этажах. Всем эвакуированным была оказана первая медицинская помощь. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Причины пожара и материальный ущерб в настоящее время выясняются.