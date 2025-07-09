Массовое ДТП с пятью автомобилями и опрокидыванием произошло в Минске

Жесткая авария произошла вечером 9 июля на проспекте Дзержинского. Рядом с домом № 131 20-летний водитель каршерингового «БЕЛДЖИ» отвлекся от управления и врезался в припаркованные у края проезжей части четыре иномарки. После столкновения с «Фольксвагеном», «Ладой», «Сеатом» и «БИД» автомобиль «БЕЛДЖИ» опрокинулся на крышу.