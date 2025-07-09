Массовое ДТП с пятью автомобилями и опрокидыванием произошло в Минске

В Минске произошло массовое ДТП с пятью автомобилями, сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткая авария произошла вечером 9 июля на проспекте Дзержинского. Рядом с домом № 131 20-летний водитель каршерингового «БЕЛДЖИ» отвлекся от управления и врезался в припаркованные у края проезжей части четыре иномарки. После столкновения с «Фольксвагеном», «Ладой», «Сеатом» и «БИД» автомобиль «БЕЛДЖИ» опрокинулся на крышу.
После аварии водителя каршерингового авто доставили в больницу для обследования. У авто — механические повреждения.
Еще мы писали, что в Воложине 18-летний водитель Peugeot устроил смертельное ДТП на встречке: «Имел стаж вождения не более 4 месяцев, скорость в момент обгона составила 100 км/ч».
А еще в Минске велосипедист попал под авто дважды за пару минут.