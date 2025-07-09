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Массовое ДТП с пятью автомобилями и опрокидыванием произошло в Минске

Сразу пять машин попали в массовое ДТП на проспекте Дзержинского в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске произошло массовое ДТП с пятью автомобилями, сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла вечером 9 июля на проспекте Дзержинского. Рядом с домом № 131 20-летний водитель каршерингового «БЕЛДЖИ» отвлекся от управления и врезался в припаркованные у края проезжей части четыре иномарки. После столкновения с «Фольксвагеном», «Ладой», «Сеатом» и «БИД» автомобиль «БЕЛДЖИ» опрокинулся на крышу.

После аварии водителя каршерингового авто доставили в больницу для обследования. У авто — механические повреждения.

Еще мы писали, что в Воложине 18-летний водитель Peugeot устроил смертельное ДТП на встречке: «Имел стаж вождения не более 4 месяцев, скорость в момент обгона составила 100 км/ч».

А еще в Минске велосипедист попал под авто дважды за пару минут.