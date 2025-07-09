Силы ПВО уничтожили 86 дронов ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны России за ночь 9 июля сбили 86 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 23 вражеских дрона ликвидированы на территорией Курской области, 16 беспилотников российские военные уничтожили над Брянской областью, 15 — над Тульской. По 12 дронов ВСУ ликвидированы в Белгородской и Орловской областях.
Кроме того, над территорией Московского региона сбито четыре беспилотника, в том числе два, летевших на Москву. Также два дрона уничтожено в Смоленской области и по одному — в Воронежской и Рязанской областях России.
В Курской области прошедшей ночью был атакован Рыльск. Украинский беспилотник нанес удар по инфекционному корпусу Рыльской ЦРБ и зданию скорой помощи. В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля. Еще один беспилотник совершил атаку на административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская».
Накануне российские разведчики уничтожили ретранслятор боевиков Вооруженных сил Украины, позволявший им наводить дроны на Белгородскую область.