ВСУ расстреляли в районе Комара двух российских военнослужащих

На допросе Скубак подтвердил, что именно он совершил убийство пленных. Отвечая на вопрос, мог ли старший группы сам отдать приказ на расстрел, Скубак отметил: «Мог, он сказал: “ты или я…” Я ответил: “давай я”… Да, это моя вина, я не могу объяснить почему. Сделал и все», — приводит слова допрашиваемого РИА «Новости».