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«112»: Первого вице-мэра Красноярска Мацака доставили на допрос

Первого вице-мэра Красноярска Александра Мацака доставили на допрос. Также в его доме прошел обыск. Об этом в среду, 9 июля, сообщил Telegram-канал «112».

Первого вице-мэра Красноярска Александра Мацака доставили на допрос. Также в его доме прошел обыск. Об этом в среду, 9 июля, сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова. По версии следствия, последний получил взяток на сумму 180 миллионов рублей от компании «Промстрой» за ремонт городских дорог.

По другой информации, допрос Александра Мацака связан с делом директора Красноярского «Центра спортивных клубов» Максима Кузнецова. Его обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Ущерб от действий директора оценивается в 18 миллионов рублей, передает Telegram-канал.

При этом Мацак проходит по делу в качестве свидетеля.

Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки от главы строительной компании «Промстрой». До этого его также обвиняли в создании коррупционных схем в красноярском правительстве. Детали дела Логинова — в материале «Вечерней Москвы».