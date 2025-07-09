«112»: Первого вице-мэра Красноярска Мацака доставили на допрос

Первого вице-мэра Красноярска Александра Мацака доставили на допрос. Также в его доме прошел обыск. Об этом в среду, 9 июля, сообщил Telegram-канал «112».
По информации источника, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом в отношении мэра Красноярска Владислава Логинова. По версии следствия, последний получил взяток на сумму 180 миллионов рублей от компании «Промстрой» за ремонт городских дорог.
По другой информации, допрос Александра Мацака связан с делом директора Красноярского «Центра спортивных клубов» Максима Кузнецова. Его обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества. Ущерб от действий директора оценивается в 18 миллионов рублей, передает Telegram-канал.
При этом Мацак проходит по делу в качестве свидетеля.
Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки от главы строительной компании «Промстрой». До этого его также обвиняли в создании коррупционных схем в красноярском правительстве. Детали дела Логинова — в материале «Вечерней Москвы».