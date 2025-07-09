Батутный комплекс в Новосибирске, где пострадали дети, закрыли

После инцидентов с травмами детей, прокуратура добилась приостановки работы батутного комплекса до полного устранения выявленных недочетов.
В 2024 году два руководителя этого комплекса были признаны виновными в предоставлении небезопасных услуг, что квалифицируется по статье 238, часть 1 Уголовного кодекса РФ.
Экспертная оценка, проведенная в рамках уголовного расследования, показала, что батутная площадка не соответствует действующим стандартам ГОСТ.
Более того, после происшествия в феврале 2025 года, когда дети получили травмы в батутном центре, Следственным комитeтом по Новосибирской области было возбуждено еще тpи уголовных дела по той же статье (238 ч.1 УК РФ).
Проверка, инициированная прокуратурой Дзержинского района Новосибирска, выявила, что нарушения безопасности до сих пор не были исправлены.
С целью предотвращения новых случаев травматизма и защиты прав несовершеннолетних, районный прокурор подал в суд иск о временном запрете функционирования комплекса до приведения его в соответствие с требованиями ГОСТ.
Суд Дзержинского района поддержал требования прокуратуры и вынес решение о приостановке деятельности батутного комплекса.