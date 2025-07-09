В Новосибирске глава корпорации развития потребовал вызвать в суд губернатора

Напомним, что одним из эпизодов дела против Зырянова стало обвинение в том, что Муслимовы в качестве взятки также оплатили проведение Первенства мира по универсальному бою в Новосибирске в сентябре 2023 года. Однако адвокат обвиняемого говорит о том, что Муслимовы не были связаны службой с Зыряновым, и он даже не знаком с ними. А заключение контрактов с АО УК «ПЛП» находится в компетенции Гоманова.