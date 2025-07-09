В Новосибирске глава корпорации развития потребовал вызвать в суд губернатора

В Новосибирске начался суд по громкому делу о коррупции в АО «Корпорация развития Новосибирской области». На скамье подсудимых — её глава Александр Зырянов и руководитель подведомственного АО УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП) Александр Гоманов. Их задержали летом 2024 года: Зырянову вменяют получение взяток, Гоманову — посредничество.
По версии следствия, в начале 2024 года Зырянов через посредника получил от бизнесменов Муслимовых взятку в 11 млн рублей, замаскированную под «услуги». В обмен на приоритетное заключение госконтракта с ПЛП на 64 млн рублей (в обход конкурса), предприниматели профинансировали публикации в СМИ для «формирования положительного образа» Зырянова и проведение с этой целью кинофестиваля «Семейные традиции» в Новосибирске, на который приезжал актер Никита Кологривый.
Позже в деле добавились еще несколько эпизодов. Общая сумма взяток достигла 22 миллионов рублей.
Первое заседание состоялось 8 июля 2025 года. Судья отклонила ходатайство гособвинителя о закрытом процессе, несмотря на аргументы о коммерческой тайне.
Зырянов полностью отверг обвинения. Гоманов, находящийся под домашним арестом, вину признал.
Также, как сообщает «Коммерсант», защита Зырянова ходатайстовала о вызове в суд губернатора НСО Андрея Травникова, первого вице-премьера правительства региона Владимира Знаткова и главу Минэкономразвития области Льва Решетникова. Суд ходатайство пока не удовлетворил. Следующее заседание должно состояться 18 июля.
Напомним, что одним из эпизодов дела против Зырянова стало обвинение в том, что Муслимовы в качестве взятки также оплатили проведение Первенства мира по универсальному бою в Новосибирске в сентябре 2023 года. Однако адвокат обвиняемого говорит о том, что Муслимовы не были связаны службой с Зыряновым, и он даже не знаком с ними. А заключение контрактов с АО УК «ПЛП» находится в компетенции Гоманова.