ФСБ провела обыски у глав компаний, поставляющих горячее питание в школы Челябинска

Речь идет про участников картеля — АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и двух индивидуальных предпринимателей.
«Сегодня, 9 июля, по местам работы и жительства руководителей коммерческих организаций проведены обыски, изъяты денежные средства, предметы и документы, изобличающие их противоправную деятельность. Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности участников картеля», — сообщила официальный представитель регионального УФСБ Татьяна Соснина.
Ранее сообщалось, что хозяйствующие субъекты в целях обеспечения победы конкретной компании и недопущения снижения начальной максимальной цены контракта вступили в сговор и подавали мнимые заявки на участие в торгах, что создавало видимость конкуренции. Неправомерность заключенных муниципальных контрактов подтверждено решением УФАС, которым установлено, что фактический доход участников сговора составил более 90 млн рублей.
«Выявлены факты нарушения Закона о защите конкуренции при заключении муниципальных контрактов по обеспечению горячим питанием образовательных организаций. Заказчиком выступают подведомственные учреждения администрации Челябинска», — напомнила спикер.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 178 (ограничение конкуренции).
В мае текущего года Челябинское УФАС сообщило, что установлены нарушения Закона о защите конкуренции в 27 закупках. Участниками картеля стали АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», «Комбинат питания», «Кардинал» и «Диалогплюс», а также два индивидуальных предпринимателя. Заказчиками услуг по организации горячего питания являлись образовательные организации как Челябинска, так и области. «Антимонопольная служба установила, что хозсубъекты в 2022—2024 годах принимали совместное участие в торгах и использовали антиконкурентные модели “единственный поставщик” и “единственный победитель”. При этом участники сговора использовали общую инфраструктуру (IP-адреса, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу ЭЦП), имели длительные и устойчивые финансовые взаимоотношения, совместно принимали управленческие решения. Целью сговора было обеспечение победы конкретного хозсубъекта и поддержание цен на торгах», — комментировали тогда специалисты.