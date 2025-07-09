ФСБ провела обыски у глав компаний, поставляющих горячее питание в школы Челябинска

В мае текущего года Челябинское УФАС сообщило, что установлены нарушения Закона о защите конкуренции в 27 закупках. Участниками картеля стали АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», «Комбинат питания», «Кардинал» и «Диалогплюс», а также два индивидуальных предпринимателя. Заказчиками услуг по организации горячего питания являлись образовательные организации как Челябинска, так и области. «Антимонопольная служба установила, что хозсубъекты в 2022—2024 годах принимали совместное участие в торгах и использовали антиконкурентные модели “единственный поставщик” и “единственный победитель”. При этом участники сговора использовали общую инфраструктуру (IP-адреса, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты в заявлениях на выдачу ЭЦП), имели длительные и устойчивые финансовые взаимоотношения, совместно принимали управленческие решения. Целью сговора было обеспечение победы конкретного хозсубъекта и поддержание цен на торгах», — комментировали тогда специалисты.