Сын пытался его спасти: пожар в Башкирии унес жизни мужчины

В деревне Бирюбаш Мишкинского района Башкирии произошел пожар в жилом бревенчатом доме с дощатой верандой. Инцидент, как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, случился на улице Мира.
63-летнего хозяина дома из задымленного помещения успел вытащить его сын. К сожалению, спустя время врачи констатировали смерть мужчины.
Ликвидацией пожара занимались сотрудники МЧС и добровольцами Новотроицкого сельского совета. В настоящее время дознаватель чрезвычайного ведомства устанавливает причины возгорания.
— Не курите в постели. Выключайте электроприборы из розетки перед сном. Установите в доме пожарный извещатель, он разбудит при пожаре и даст шанс на спасение, — заявили в экстренной службе.
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