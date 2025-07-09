Взбесился, услышав отказ: мужчина с ножом напал на продавца в Забайкалье

По версии следствия, мужчина зашел в магазин и потребовал алкоголь в долг. Получив отказ, он достал нож, ударил продавца по предплечью и забрал все наличные из кассового ящика. После нападения попытался скрыться у родственников, но был задержан полицейскими. В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой с применением оружия. Он помещен в изолятор временного содержания.