Над регионами России пролетело около сотни беспилотников

За ночь российскими ПВО перехвачены 86 украинских БПЛА.
ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки по территории РФ. В ночь на 9 июля системы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 86 украинских беспилотников в ряде регионов страны, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Больше всего БПЛА было уничтожено в Курской области (23 беспилотника).
В Брянской области сбито 16 БПЛА, в Тульской — 15, в Белгородской и Орловской областях по 12 дронов соответственно. В Московском регионе сбиты четыре беспилотника, из них два направлялись в сторону Москвы. Также по два аппарата были ликвидированы над территорией Смоленской области, по одному — над Воронежской и Рязанской областями.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал об атаке БПЛА. По его словам, разрушений инфраструктуры удалось избежать.