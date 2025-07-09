Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России пролетело около сотни беспилотников

ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки по территории РФ. В ночь на 9 июля системы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 86 украинских беспилотников в ряде регионов страны, сообщили в Министерстве обороны РФ.

За ночь российскими ПВО перехвачены 86 украинских БПЛА.

ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки по территории РФ. В ночь на 9 июля системы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 86 украинских беспилотников в ряде регионов страны, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители ведомства в своем telegram-канале. Больше всего БПЛА было уничтожено в Курской области (23 беспилотника).

В Брянской области сбито 16 БПЛА, в Тульской — 15, в Белгородской и Орловской областях по 12 дронов соответственно. В Московском регионе сбиты четыре беспилотника, из них два направлялись в сторону Москвы. Также по два аппарата были ликвидированы над территорией Смоленской области, по одному — над Воронежской и Рязанской областями.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал об атаке БПЛА. По его словам, разрушений инфраструктуры удалось избежать.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше