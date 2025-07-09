Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора театра задержали в Шымкенте

Окончено расследование в отношении директора ГККП «Шымкент жастар театры» и других должностных лиц по обвинению в хищении бюджетных средств на сумму более 136 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, на приобретение оборудования для проведения концерта (в том числе колонок, сабвуферов, сценической фермы, усилителей, микрофонов и др.) из государственного бюджета было выделено 320 млн тенге. Однако в нарушение требований закуп осуществлен через электронный магазин путем искусственного дробления лотов — более чем на 20 позиций.

«Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы. На преступные доходы одним из подозреваемых приобретена автомашина и квартира общей стоимостью 48 млн тенге и в целях сокрытия они оформлены на доверенных лиц», — рассказали в ведомстве. С санкции суда на данное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу.