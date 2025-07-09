Миляев: 15 дронов ВСУ уничтожено за ночь в Тульской области

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 15 украинских беспилотников над Тульской областью. По счастью, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, вражеская атака началась с 21:00 мск 8 июля и продолжалась до 06:00 мск 9 июля. На момент публикации информации в области сохранялась опасность атаки БПЛА, потому Дмитрий Миляев в очередной раз призвал жителей к вниманию и бдительности.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 9 июля российские силы ПВО уничтожили 86 беспилотников противника.
Градоначальник Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что российские системы ПВО перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы.