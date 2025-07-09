Водитель каршерингового авто протаранил 4 машины в Минске

МИНСК, 9 июл — Sputnik. В Минске накануне вечером произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Предварительно известно, что 20-летний водитель каршерингового автомобиля Belgee двигался по проспекту Дзержинского и около дома № 131 ненадолго отвлекся от управления. Парень не успел сманеврировать и протаранил четыре машины, стоявшие у самой обочины — Volkswagen, Lada, Seat и BYD (среди них в том числе два автомобиля такси).
После этого арендный Belgee перевернулся. Молодого водителя, управлявшего каршериновым авто, доставили в больницу для обследования.
Аварии с участием каршеринговых автомобилей, как правило, происходят по вине тех, кто находится за рулем. Чаще всего речь идет о молодых водителях.
В конце марте текущего года 24-летний водитель арендного Geely не уступил дорогу другому авто при повороте налево на перекрестке с проспектом Дзержинского и врезался в него. В феврале 23-летний водитель каршерингового Volkswagen уснул за рулем и выехал встречку проспекта Независимости, где столкнулся с BMW.
Также нередко за руль каршеринга садятся нетрезвые водители. Госавтоинспекция регулярно проводит рейдовые мероприятия и проверяет водителей каршеринговых авто.