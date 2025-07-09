Водитель каршерингового авто протаранил 4 машины в Минске

Предварительно известно, что 20-летний водитель каршерингового автомобиля Belgee двигался по проспекту Дзержинского и около дома № 131 ненадолго отвлекся от управления. Парень не успел сманеврировать и протаранил четыре машины, стоявшие у самой обочины — Volkswagen, Lada, Seat и BYD (среди них в том числе два автомобиля такси).