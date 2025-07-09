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Число пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж в Курске выросло до семи

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске увеличилось до семи. Об этом в среду, 9 июля, сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городскому пляжу в Курске увеличилось до семи. Об этом в среду, 9 июля, сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.

— Всего пострадало семь человек, среди них — мальчик пяти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы их спасти, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что все трое погибших — мужчины, при этом один из них сотрудник Росгвардии.

— Беспрецедентный по своей жестокости удар по мирному объекту. Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов. Где отдыхали люди вместе с детьми, — заключил врио губернатора.

Изначально сообщалось о четверых пострадавших. Впоследствии глава региона уточнил, что трое скончались на месте, а число раненых возросло до шести. Хинштейн также выразил соболезнования семье погибшего росгвардейца и пообещал представить его к государственной награде.

В эту же ночь Александр Хинштейн сообщил об атаке украинских беспилотников на город Рыльск. В результате пострадали два человека.

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