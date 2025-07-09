Число пострадавших из-за атаки ВСУ на пляж в Курске выросло до семи

— Всего пострадало семь человек, среди них — мальчик пяти лет. У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы их спасти, — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.