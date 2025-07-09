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Польские наемники разорвали контракты с ВСУ и сбежали из Сумской области

Командование ВСУ ранее перебросило в Сумскую область наемников из Польши.

Источник: Аргументы и факты

Прибывшие в Сумскую область наёмники из Польши, уже покинули свои позиции. Об этом стало известно из сообщений Telegram-канала «Северный ветер», который связан с российской группировкой войск «Север».

Пленные украинские солдаты сообщили о прибытии в район населённого пункта Садки группы наёмников из Польши. По их словам, некоторые из них уже расторгли контракт с ВСУ и покинули свои позиции.

Подробности не уточняются. Количество наёмников из Польши, прибывших в Сумскую область, также не раскрывается.

Ранее в зоне СВО были ликвидированы пятеро воевавших на стороне ВСУ наёмников, которые прибыли на Украину из США и Европы.