Прибывшие в Сумскую область наёмники из Польши, уже покинули свои позиции. Об этом стало известно из сообщений Telegram-канала «Северный ветер», который связан с российской группировкой войск «Север».
Пленные украинские солдаты сообщили о прибытии в район населённого пункта Садки группы наёмников из Польши. По их словам, некоторые из них уже расторгли контракт с ВСУ и покинули свои позиции.
Подробности не уточняются. Количество наёмников из Польши, прибывших в Сумскую область, также не раскрывается.
Ранее в зоне СВО были ликвидированы пятеро воевавших на стороне ВСУ наёмников, которые прибыли на Украину из США и Европы.