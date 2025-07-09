Заммэра Красноярска Мацак доставлен на допрос как свидетель

Первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака доставили на допрос в качестве свидетеля по одному из уголовных дел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«По имеющейся информации, он стал свидетелем по возбужденному уголовному делу и доставлен для допроса», — сказал собеседник агентства, не уточнив при этом по какому именно уголовному делу, однако заявил, что оно связано с одним из подразделений городской администрации.
В ГСУ Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии отметили, что Мацака не задерживали.
В июне этого года под стражу в СИЗО отправили мэра Красноярска Владислава Логинова. По данным следствия, во время замещения должностей первого заместителя и главы Красноярска он получил от гендиректора коммерческой компании взятку более 180 млн рублей, которые чиновник получил в виде денежных средств и оплаты строительства бани на его участке.