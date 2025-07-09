Заммэра Красноярска Мацак доставлен на допрос как свидетель

В июне этого года под стражу в СИЗО отправили мэра Красноярска Владислава Логинова. По данным следствия, во время замещения должностей первого заместителя и главы Красноярска он получил от гендиректора коммерческой компании взятку более 180 млн рублей, которые чиновник получил в виде денежных средств и оплаты строительства бани на его участке.