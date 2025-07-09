Тайна 20-летнего убийства. Норильчанин задержан в Подмосковье после двух десятилетий бегства

Согласно информации следствия, инцидент произошел 21 ноября 2004 года. Мужчины провели вечер в кафе, после чего отправились к потерпевшему для продолжения празднования. В ходе внезапной ссоры, в которой потерпевший начал оскорблять подозреваемого, последний схватил нож и нанес несколько ударов в шею и спину жертвы. Чтобы скрыть следы преступления, он тщательно убрал все поверхности и избавился от орудия убийства.