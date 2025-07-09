Тайна 20-летнего убийства. Норильчанин задержан в Подмосковье после двух десятилетий бегства

Следственный комитет Красноярского края сообщил о задержании норильчанина, который 20 лет назад убил своего друга и укрылся от правосудия в Подмосковье.
Согласно информации следствия, инцидент произошел 21 ноября 2004 года. Мужчины провели вечер в кафе, после чего отправились к потерпевшему для продолжения празднования. В ходе внезапной ссоры, в которой потерпевший начал оскорблять подозреваемого, последний схватил нож и нанес несколько ударов в шею и спину жертвы. Чтобы скрыть следы преступления, он тщательно убрал все поверхности и избавился от орудия убийства.
Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено соседями. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако личность преступника удалось установить только в 2025 году в ходе работы по раскрытию старых дел.
В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к преступлению 47-летнего жителя Московской области. Свидетельницы, работавшие в кафе в 2004 году, подтвердили, что видели потерпевшего в компании знакомого.
Подозреваемый был задержан по месту жительства в Московской области. Под тяжестью собранных доказательств он признался в содеянном. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу.
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