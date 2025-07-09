Лемура, сбежавшего с выставки, нашли в гараже в Хабаровске

В Хабаровске завершились поиски лемура, сбежавшего 6 июля с выставки экзотических животных в ТЦ «Сингапур». Животное вылезло в окно и пропало. Организаторы объявили вознаграждение за информацию и подключили волонтёров.
8 июля Telegram-канал «Хабарейро» сообщил: беглеца нашли! Лемур пробрался в закрытый гараж, где его обнаружил владелец. Необычного жильца сначала вымыли, накормили и успокоили, затем поместили в клетку с надёжным замком.
Животное, всю жизнь проведшее в питомнике, оказалось неподготовленным к самостоятельному выживанию. Сейчас его состояние оценивают специалисты. Организаторы благодарят всех, кто принимал участие в поисках.