Жителя Красноярска обвиняют в убийстве жены 24 года назад

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве супруги. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Преступление произошло 24 года назад. 25 февраля 2001 года в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя Красноярска об исчезновении супруги. Тело женщины с множественными телесными повреждениями было обнаружено в гаражном массиве на улице Водопьянова. Установить причастного не представлялось возможным.
Спустя 24 года выяснилось, что преступником оказался супруг погибшей. Выяснилось, что в тот день супруги отмечали праздник у друзей в общежитии. Пьяная женщина в какой-то момент стала высказывать мужчине претензии по поводу его небольшого заработка, что привело к конфликту, завершившемуся жестоким избиением на улице. Через некоторое время мужчина вернулся к приятелям, сказав, что не смог найти супругу. В дальнейшем он принимал активное участие в поисках супруги, чтобы запутать следствие.
«Выдвинутое фигурантом алиби было тщательно проверено и опровергнуто следственным путем. Следователи установили женщину, которая подтвердила, что видела супругов, вместе выходивших из здания общежития», — рассказали в СК.
Расследование продолжается.