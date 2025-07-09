Жителя Красноярска обвиняют в убийстве жены 24 года назад

Спустя 24 года выяснилось, что преступником оказался супруг погибшей. Выяснилось, что в тот день супруги отмечали праздник у друзей в общежитии. Пьяная женщина в какой-то момент стала высказывать мужчине претензии по поводу его небольшого заработка, что привело к конфликту, завершившемуся жестоким избиением на улице. Через некоторое время мужчина вернулся к приятелям, сказав, что не смог найти супругу. В дальнейшем он принимал активное участие в поисках супруги, чтобы запутать следствие.