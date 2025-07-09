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«Любовь зла»: житель Омска выбил дверь родительском доме своей дамы сердца

Теперь горе-любовнику светит реальный срок за нарушение неприкосновенности чужого жилища.

Источник: Комсомольская правда

О возбужденном уголовном деле в отношении 21-летнего жителя Омска, подозреваемого в незаконном проникновении в жилище, сообщило сегодня, 9 июля, следственное управление СК России по Омской области.

Версия следствия не уточняет всех страстей, вспыхнувших в одной из омских квартир вечером, 6 июля. В сухом релизе ведомства лишь сообщается, что 21-летний омич выбил дверь в квартире родителей своей девушки, надеясь найти ее саму и, судя по всему, утерянную взаимность собственным чувствам. По итогу омич «нашел» себе довольно неприятное приключение, которое может закончится для него двухлетним тюремным сроком.