«Любовь зла»: житель Омска выбил дверь родительском доме своей дамы сердца

Версия следствия не уточняет всех страстей, вспыхнувших в одной из омских квартир вечером, 6 июля. В сухом релизе ведомства лишь сообщается, что 21-летний омич выбил дверь в квартире родителей своей девушки, надеясь найти ее саму и, судя по всему, утерянную взаимность собственным чувствам. По итогу омич «нашел» себе довольно неприятное приключение, которое может закончится для него двухлетним тюремным сроком.