Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Врачи диагностировали тяжелое состояние у трех пострадавших при атаке ВСУ по Курску, включая ребенка, операции прошли успешно, сообщил в среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу… После обследования медики диагностировали тяжёлое состояние у трёх раненых, включая ребенка. Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно!» — сообщил он.
Хинштейн также рассказал, что один из пострадавших, 5-летний ребенок, закрывал собой свою мать. «У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребёнка вместе с мамой в Москву», — сообщил врио губернатора.
ВСУ во вторник атаковали пляж «Городской» в Курске, в результате скончались три человека.