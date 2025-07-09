Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску

Трое пострадавших при атаке ВСУ по Курску находятся в тяжелом состоянии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Врачи диагностировали тяжелое состояние у трех пострадавших при атаке ВСУ по Курску, включая ребенка, операции прошли успешно, сообщил в среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу… После обследования медики диагностировали тяжёлое состояние у трёх раненых, включая ребенка. Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно!» — сообщил он.

Хинштейн также рассказал, что один из пострадавших, 5-летний ребенок, закрывал собой свою мать. «У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребёнка вместе с мамой в Москву», — сообщил врио губернатора.

ВСУ во вторник атаковали пляж «Городской» в Курске, в результате скончались три человека.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше