Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску

Хинштейн также рассказал, что один из пострадавших, 5-летний ребенок, закрывал собой свою мать. «У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребёнка вместе с мамой в Москву», — сообщил врио губернатора.