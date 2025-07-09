Крупный пожар на ул. Орской в Ростове полностью потушили

Ростовская область, 9 июля 2025. DON24.RU. Крупный пожар на ул. Орской, 31 В, в Ростове, где горели складское помещение и офисное здание, ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.