Крупный пожар на ул. Орской в Ростове полностью потушили

Спасатели полностью справились с огнем к 06:23 9 июля. Площадь возгорания составила около 15 тыс. кв. м.
Пожар начался 8 июля в 14:14. Ему присвоили четвертый ранг из пяти. На место происшествия выезжал районный прокурор Вячеслав Фетисов. Надзорный орган организовал проверку соблюдения требований пожарной безопасности на объекте.
Как сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, пострадавших и жертв нет. Для тушения огня задействовали вертолеты.
Ранее сообщалось, что спасатели Дона за сутки потушили 12 техногенных пожаров и 15 возгораний сухостоя.