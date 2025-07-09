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В Самаре жалуются на связь 9 июля: что делать если пропал интернет

С начала июля 2025 года жители Самарской области столкнулись с массовыми перебоями мобильного интернета.

С начала июля 2025 года жители Самарской области столкнулись с массовыми перебоями мобильного интернета. Особенно серьезные сбои произошли утром 9 июля — в Самаре перестали работать онлайн-оплата, картографические сервисы и популярные приложения. Проблемы затронули как центр города, так и другие районы.

На связь жалуются абоненты МТС, Билайн и МегаФон.

Причины отключений.

Местные жители связывают перебои с угрозами атак БПЛА. Ранее, 7 июля в 4:16 утра, в регионе было распространено экстренное предупреждение МЧС о возможных атаках беспилотников. Это не первый случай, когда интернет отключают в качестве меры безопасности.

Что делать при отсутствии связи?

1. Решение проблем с оплатой.

Всегда носите с собой наличные деньги — особенно для общественного транспорта, аптек и магазинов;

Уточните в своем банке о возможности офлайн-оплаты;

Имейте резервную банковскую карту другого банка;

Используйте переводы по номеру телефона, если у продавца есть связь;

2. Если не работают навигаторы.

Заранее скачивайте офлайн-карты (Google Maps, 2ГИС);

Делайте скриншоты маршрутов перед поездкой;

Пользуйтесь бумажными картами или записывайте важные адреса;

Временно перейдите на общественный транспорт с фиксированными маршрутами.

7 полезных занятий без интернета.

Пока связь не восстановилась, воспользуйтесь возможностью отдохнуть от цифрового шума:

Приведите в порядок книги;

Пересортируйте свою библиотеку;

Перечитайте любимые произведения или начните новую книгу;

Сделайте уборку;

Разберите накопившиеся бытовые дела;

Приведите в порядок рабочее пространство;

Поразмышляйте на бумаге;

Составьте планы на ближайший месяц;

Запишите свои идеи и мечты;

Уделите внимание питомцам;

Поиграйте с домашними животными;

Покормите рыбок или других питомцев;

Восстановите силы;

Воспользуйтесь возможностью поспать;

Здоровый сон — лучший отдых;

Позвоните друзьям;

Восстановите традицию живого общения;

Просто спросите, как дела у старых знакомых;

Свяжитесь с родными;

Навестите или позвоните старшим родственникам;

Поддержите семейные связи.

Важно сохранять спокойствие.

Отключения интернета носят временный характер и связаны с мерами безопасности. Обычно связь восстанавливается после устранения угрозы. Используйте это время с пользой — подготовьтесь к возможным перебоям и отдохните от цифровой зависимости.

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