В Самаре жалуются на связь 9 июля: что делать если пропал интернет

С начала июля 2025 года жители Самарской области столкнулись с массовыми перебоями мобильного интернета. Особенно серьезные сбои произошли утром 9 июля — в Самаре перестали работать онлайн-оплата, картографические сервисы и популярные приложения. Проблемы затронули как центр города, так и другие районы.
Причины отключений.
Что делать при отсутствии связи?
1. Решение проблем с оплатой.
Всегда носите с собой наличные деньги — особенно для общественного транспорта, аптек и магазинов;
Уточните в своем банке о возможности офлайн-оплаты;
Имейте резервную банковскую карту другого банка;
Используйте переводы по номеру телефона, если у продавца есть связь;
2. Если не работают навигаторы.
Заранее скачивайте офлайн-карты (Google Maps, 2ГИС);
Делайте скриншоты маршрутов перед поездкой;
Пользуйтесь бумажными картами или записывайте важные адреса;
Временно перейдите на общественный транспорт с фиксированными маршрутами.
7 полезных занятий без интернета.
Пока связь не восстановилась, воспользуйтесь возможностью отдохнуть от цифрового шума:
Приведите в порядок книги;
Пересортируйте свою библиотеку;
Перечитайте любимые произведения или начните новую книгу;
Сделайте уборку;
Разберите накопившиеся бытовые дела;
Приведите в порядок рабочее пространство;
Поразмышляйте на бумаге;
Составьте планы на ближайший месяц;
Запишите свои идеи и мечты;
Уделите внимание питомцам;
Поиграйте с домашними животными;
Покормите рыбок или других питомцев;
Восстановите силы;
Воспользуйтесь возможностью поспать;
Здоровый сон — лучший отдых;
Позвоните друзьям;
Восстановите традицию живого общения;
Просто спросите, как дела у старых знакомых;
Свяжитесь с родными;
Навестите или позвоните старшим родственникам;
Поддержите семейные связи.
Важно сохранять спокойствие.
Отключения интернета носят временный характер и связаны с мерами безопасности. Обычно связь восстанавливается после устранения угрозы. Используйте это время с пользой — подготовьтесь к возможным перебоям и отдохните от цифровой зависимости.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.