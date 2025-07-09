В Хабаровске задержали фальшивого сотрудника ФСБ

УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена деятельность жителя г. Хабаровска, причастного к мошенническим действиям с использованием недостоверных сведений о его принадлежности к органам безопасности Российской Федерации, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.