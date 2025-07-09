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В Хабаровске задержали фальшивого сотрудника ФСБ

Мошенник пойман при получении взятки.

Источник: УФСБ России по Хабаровскому краю

УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена деятельность жителя г. Хабаровска, причастного к мошенническим действиям с использованием недостоверных сведений о его принадлежности к органам безопасности Российской Федерации, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хабаровчанин представляясь начальником оперативного отдела, совершил мошеннические действия, направленные на извлечение материальной выгоды путем обмана гражданки РФ, пообещав ей за денежное вознаграждение мнимое решение вопроса, связанного с получением водительского удостоверения.

За свои услуги он потребовал денежную сумму в размере 60 000 рублей. В момент передачи злоумышленнику требуемой им денежной суммы он был задержан.

Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому гарнизону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Расследование продолжается.