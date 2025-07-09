В Хабаровске задержали фальшивого сотрудника ФСБ

УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена деятельность жителя г. Хабаровска, причастного к мошенническим действиям с использованием недостоверных сведений о его принадлежности к органам безопасности Российской Федерации, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хабаровчанин представляясь начальником оперативного отдела, совершил мошеннические действия, направленные на извлечение материальной выгоды путем обмана гражданки РФ, пообещав ей за денежное вознаграждение мнимое решение вопроса, связанного с получением водительского удостоверения.
За свои услуги он потребовал денежную сумму в размере 60 000 рублей. В момент передачи злоумышленнику требуемой им денежной суммы он был задержан.
Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому гарнизону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Расследование продолжается.