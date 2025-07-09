В Башкирии из водоемов достали трупы мужчины и женщины

В Дюртюлинском районе около деревни Казы-Ельдяк на озере Казы-Куль 46-летний мужчина, со слов очевидцев, хотел переплыть озеро, но не доплыл до берега и утонул. Погибшего нашли «бреднями» рыбаки на следующие сутки. Водолазы извлекли тело из воды.