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В Башкирии из водоемов достали трупы мужчины и женщины

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В Дюртюлинском районе около деревни Казы-Ельдяк на озере Казы-Куль 46-летний мужчина, со слов очевидцев, хотел переплыть озеро, но не доплыл до берега и утонул. Погибшего нашли «бреднями» рыбаки на следующие сутки. Водолазы извлекли тело из воды.

Еще один инцидент произошел в Туймазинском районе вблизи села Нижнетроицкий. В реке Кидаш местные жители возле берега на поверхности воды обнаружили погибшую женщину в одежде. Спасатели извлекли ее тело, личность погибшей устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.