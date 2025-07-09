Навязывали услуги подороже: мошенники кололи больным физраствор вместо лекарств

Одна такая процедура стоила от 30 до 100 тысяч рублей. Только за 8 месяцев 2024 года мошенники обманули как минимум 10 человек на сумму свыше 360 тысяч рублей. Во время обысков у восьми задержанных изъяли медицинские препараты, документы, телефоны и ноутбуки. У главного организатора нашли 300 тысяч рублей наличными.