Навязывали услуги подороже: мошенники кололи больным физраствор вместо лекарств

В Алтайском крае нашли частную клинику, которая обманывала людей, обещая излечить от алкогольной и наркотической зависимости. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, организатором оказался житель Иркутска. Он зарегистрировал бизнес в Новосибирске, однако нашел фельдшеров и в других областях — они продолжили его «дело», выезжая к пациентам на дом.
— Группа работала в Алтайском крае, Иркутской и Новосибирской областях, а также в Бурятии. Они навязывали пациентам дорогие процедуры, пользуясь их тяжелым состоянием. Вместо обещанного «кодирования» дорогими препаратами часто кололи обычный физраствор или, предположительно, сильнодействующие и психотропные препараты, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Одна такая процедура стоила от 30 до 100 тысяч рублей. Только за 8 месяцев 2024 года мошенники обманули как минимум 10 человек на сумму свыше 360 тысяч рублей. Во время обысков у восьми задержанных изъяли медицинские препараты, документы, телефоны и ноутбуки. У главного организатора нашли 300 тысяч рублей наличными.
Суд арестовал двух главных подозреваемых — владельца клиники и активного администратора из Алтайского края. Остальных отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчина с ножом напал на продавца в Забайкалье.