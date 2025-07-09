Стример, плюнувший на георгиевскую ленту, смог избежать ареста

9 мая в одном из жилых комплексов Обнинска два мальчика бросили флаг с георгиевской лентой на землю и встали на него ногами, после чего соответствующее видео распространилось в Сети. Позже правоохранители установили их личности. Мать одного из мальчиков вскоре попросила прощения и призвала всех приезжающих в Россию быть благодарными за приют. В деталях этого скандала разбиралась «Вечерняя Москва».