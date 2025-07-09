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Стример, плюнувший на георгиевскую ленту, смог избежать ареста

Столичный Черемушкинский районный суд принял решение не арестовывать стримера, который во время прямого эфира несколько раз плюнул на георгиевскую ленту. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в самой инстанции.

Столичный Черемушкинский районный суд принял решение не арестовывать стримера, который во время прямого эфира несколько раз плюнул на георгиевскую ленту. Об этом в среду, 9 июля, сообщили в самой инстанции.

Мужчину по фамилии Скутин планируют привлечь к ответственности по статье об «осквернении символов воинской славы России, совершенном публично». За подобные действия ему грозит до трех лет лишения свободы или штраф в размере до трех миллионов рублей.

Блогер вел стрим в преддверии Дня Победы. После парень дополнительно опубликовал запись с прямого эфира на своем YouTube-канале, уточнили в РИА Новости.

30 июня в Тольятти Самарской области группа подростков исполнила украинский гимн в парке Победы. Местные жители уточнили, что юноши и девушки с улыбками исполняли мелодии на украинском языке.

9 мая в одном из жилых комплексов Обнинска два мальчика бросили флаг с георгиевской лентой на землю и встали на него ногами, после чего соответствующее видео распространилось в Сети. Позже правоохранители установили их личности. Мать одного из мальчиков вскоре попросила прощения и призвала всех приезжающих в Россию быть благодарными за приют. В деталях этого скандала разбиралась «Вечерняя Москва».