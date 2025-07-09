Турист сорвался со скалы на Байкале

Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы добраться до тела погибшего. После того как тело было обнаружено, его транспортировали к катеру, а затем доставили на базу Байкальского поисково-спасательного отряда. Там погибшего передали сотрудникам ритуальной службы в присутствии представителей полиции.