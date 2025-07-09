Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турист сорвался со скалы на Байкале

Турист погиб после падения со скалы на Большой Байкальской тропе в районе населенного пункта Большие Коты. Об этом сообщили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

Мужчина сорвался со скалы на Байкале.

Турист погиб после падения со скалы на Большой Байкальской тропе в районе населенного пункта Большие Коты. Об этом сообщили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

«На Большой Байкальской тропе со скалы сорвался мужчина», — говорится в сообщении спасательного отряда в telegram-канале. По данным ведомства, днем 8 июля от дежурного ЕДДС поступила информация о происшествии: мужчина сорвался со скалы Скрипер. Для проведения поисково-спасательных работ на место прибыли сотрудники Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда.

Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы добраться до тела погибшего. После того как тело было обнаружено, его транспортировали к катеру, а затем доставили на базу Байкальского поисково-спасательного отряда. Там погибшего передали сотрудникам ритуальной службы в присутствии представителей полиции.