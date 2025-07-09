Турист сорвался со скалы на Байкале

Мужчина сорвался со скалы на Байкале.
Турист погиб после падения со скалы на Большой Байкальской тропе в районе населенного пункта Большие Коты. Об этом сообщили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».
«На Большой Байкальской тропе со скалы сорвался мужчина», — говорится в сообщении спасательного отряда в telegram-канале. По данным ведомства, днем 8 июля от дежурного ЕДДС поступила информация о происшествии: мужчина сорвался со скалы Скрипер. Для проведения поисково-спасательных работ на место прибыли сотрудники Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда.
Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы добраться до тела погибшего. После того как тело было обнаружено, его транспортировали к катеру, а затем доставили на базу Байкальского поисково-спасательного отряда. Там погибшего передали сотрудникам ритуальной службы в присутствии представителей полиции.