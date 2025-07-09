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На трассе в Ростовской области ДТП унесло жизнь водителя

Жесткое ДТП со смертельным исходом произошло на трассе в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области серьезное ДТП произошло в ночь на 9 июля на трассе М4 «Дон». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. Трагедия произошла на 1030-м километре, в Аксайском районе. 46-летний водитель Mercedes V-Class не справился с управлением.

По предварительной информации, автомобиль сначала ударился о колесоотбойник. Затем врезался в грузовик Volvo, которым управлял 44-летний водитель. В результате мужчина за рулем Mercedes скончался на месте до приезда медиков.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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