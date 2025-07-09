На трассе в Ростовской области ДТП унесло жизнь водителя

В Ростовской области серьезное ДТП произошло в ночь на 9 июля на трассе М4 «Дон». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. Трагедия произошла на 1030-м километре, в Аксайском районе. 46-летний водитель Mercedes V-Class не справился с управлением.
По предварительной информации, автомобиль сначала ударился о колесоотбойник. Затем врезался в грузовик Volvo, которым управлял 44-летний водитель. В результате мужчина за рулем Mercedes скончался на месте до приезда медиков.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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